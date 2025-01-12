Herkes günlerce onu konuştu: Bakanlık yavru gorilin ismini açıkladı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru goril, Türkiye'de ilgi odağı oldu. Bakanlık, herkesin çok sevdiği gorile isim arandığını duyurmuş, anket başlatmıştı. Yavru gorilin ismi belli oldu.
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından yeni bir paylaşım geldi.
Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmış ve herkesin ilgisini çekmişti.
Bakanlık, ne olacağı merak edilen yavru gorile isim arandığını duyurmuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda kutuda bulanarak koruma altına alınan yavru goril için en çok önerilen 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' arasında anket başlattı.
Anket sonucuna göre yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu.
Ne olmuştu?
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.
Kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.
En çok önerilen 4 isim; 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı.
Oylamaya 122 bin 493 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 15,6'sı 'Üzüm', yüzde 26'sı 'Misket', yüzde 27,8'i 'Kömür', yüzde 30,6'sı ise 'Zeytin' ismini önerdi. Oylama sonucu yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi.