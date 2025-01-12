Herkes günlerce onu konuştu: Bakanlık yavru gorilin ismini açıkladı

Kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.