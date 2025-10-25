İngiliz istihbaratına Erdoğan’ı sordu

İstanbul’da 2,5 milyona 2+1 konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen “500 Bin Sosyal Konut Projesi”nin detaylarını açıkladı. İstanbul’da 2+1 evin 2 milyon 450 bin lirayla satışa sunulacağı projede %10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanları gibi kolaylıklar da var. Kuralar aralık ayında çekiliyor. Evlerin teslimi ise Mart 2027’de başlayacak. 81 ilde inşa edilecek konutların 100 bini İstanbul’da, 30.780’i Ankara’da, 21.520’si İzmir’de olacak.



