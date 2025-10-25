Yeni Şafak
İngiliz istihbaratına Erdoğan'ı sordu

İngiliz istihbaratına Erdoğan’ı sordu

04:0025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İstanbul’da 2,5 milyona 2+1 konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen “500 Bin Sosyal Konut Projesi”nin detaylarını açıkladı. İstanbul’da 2+1 evin 2 milyon 450 bin lirayla satışa sunulacağı projede %10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanları gibi kolaylıklar da var. Kuralar aralık ayında çekiliyor. Evlerin teslimi ise Mart 2027’de başlayacak. 81 ilde inşa edilecek konutların 100 bini İstanbul’da, 30.780’i Ankara’da, 21.520’si İzmir’de olacak.


İngiliz istihbaratına Erdoğan’ı sordu

4 Temmuz’da casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün’ün İngiliz bağlantıları çıktı. Gün, İngiliz istihbaratçı C.P.M.’ye gönderdiği mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, “Eğer ‘Sublime’ın İngiltere faaliyetleri hakkında ışık tutabilirsen ya da istihbarat faydalı olur” diyor. Gün, kriptolu haberleşme programı “Wickr” üzerinden İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan ile de irtibat kurmuş.



Aslan hedef büyüttü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mağazacılıkta halka arz süreci için takvimin oluşturulduğunu belirtirken, sponsorluk gelirlerinin 70 milyon avro seviyesine çıktığını söyledi. Özbek “Şampiyonlar Ligi’nde hedefimiz başarı çıtasını daha da yukarı taşımak. Galatasaray'ı global anlamda ilk 10'a ve ilk 5'e ulaştıracağız” dedi.

