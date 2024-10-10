İstanbul Avcılar'da binanın bodrumunda çuval içerisinde bulundu: Bir kişi gözaltında

İstanbul Avcılar'da temizlik yapılan bir binanın bodrumunda çuval içerisinde tek atımlık iki law silahı bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

1 /12 Denizköşkler Mahallesi'nde Hasan Çelebi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir binanın bodrum katında temizlik yapılması çin 2 kişi kullanılmayan malzemeleri dışarı çıkardı.

2 /12 Bodrumdan çıkarılan 2 çuval ise yakındaki bir dükkana götürülerek içinde ne olduğuna bakıldı.

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4 /12 Çuval açıldığında içindekinin 'Hafif tanksavar silahı' olarak bilinen 66 milimetrelik tek kullanımlık iki law silahı olduğu görüldü.

5 /12 Bunun üzerine polise bilgi verildi.

6 /12 İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

7 /12 Ekipler, taşınabilir law silahlarına el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri de zırhlı araçla gelerek iş yeri ve law silahlarının bulunduğu yerde kapsamlı çalışma yaptı.

8 /12 Olayla ilgili birkaç kişinin ifadesine başvurulurken, bir şüpheli de gözaltına alındı.

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