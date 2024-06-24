Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında gelen Mine Ayan, “Gariban diye devamlı alışveriş yapıyordum. Kimse sahip çıkmadı. Arabada yatıyordu. Sebze meyve satıyordu. Dün şeftali almıştım. 20 lira borcum vardı. Onun için gelmiştim, öyle işte" dedi. Ekiplerin çalışmasının ardından Kordon'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.