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Meyve sebze satarak geçiniyordu: 10 yıldır yaşadığı aracında ölü bulundu

19:02 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:07 - 24/06/2024 Pazartesi
DHA

İstanbul Ataşehir'de eşinden boşandıktan sonra 10 yıldır kamyonette yaşayan ve geçimini meyve sebze satarak sağlayan 58 yaşındaki İrfan Kordon aracında ölü bulundu. Mahalle sakini Abdulfeyzel Beytel, "Kendi geçimini sağlamak için arabada sebze meyve satan bir abimizdi. Gariban diye marketten alışveriş yapmayıp ondan alırlardı. Eşinden boşandıktan sonra 10 yıldır arabada yaşıyordu" diye konuştu.

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Olay, Barbaros Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce eşinden boşandıktan sonra 34 NPN 21 plakalı kamyonette yaşamaya başlayan İrfan Kordon, vatandaşlar tarafından aracında ölü olarak bulundu. 

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 İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kordon'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri arabada uzun süre inceleme yaptı.

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"TANIDIKLARININ ALDIĞI MALZEMELERİ SATIYORDU"


Mahalle sakini Abdulfeyzel Beytel, "Kendi geçimini sağlamak için arabada sebze meyve satan bir abimizdi. Gariban diye marketten alışveriş yapmayıp ondan alırlardı. Eşinden boşandıktan sonra 10 yıldır arabada yaşıyordu" diye konuştu. 

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Muhittin Topal “İyi bir insandı. Yürüyemiyordu, bastonla geziyordu. Tanıdıkları malzemeleri alıp o satıyordu" dedi.

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 Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında gelen Mine Ayan, “Gariban diye devamlı alışveriş yapıyordum. Kimse sahip çıkmadı. Arabada yatıyordu. Sebze meyve satıyordu. Dün şeftali almıştım. 20 lira borcum vardı. Onun için gelmiştim, öyle işte" dedi. Ekiplerin çalışmasının ardından Kordon'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#Ataşehir
#Araba
#Ölüm
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