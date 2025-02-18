İstanbul'da depreme en dayanıklı ilçeler açıklandı: 1., 2. ve 3. dereceye göre sıralandı

İstanbul’un depreme en dayanıklı ilçelerinin listelenmesi için risk haritalarını inceleyen uzmanlar Haliç’in kuzeyini öne çıkardı. İki ilçe de sağlam kayaçlara sahip olmasıyla depreme korunaklı. Avrupa Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler şunlar:

Yakın zamanda Ege’de gerçekleşen seri depremler ve ardından Bingöl ile Ankara’da meydana gelen sallantılar özellikle İstanbul’da endişeye neden oldu. Olası büyük İstanbul depremi için yapılan yorumlar vatandaşları korkuttu. Olası depremde sağlam zemin üzerine inşa edilen evler hayat kurtarırken ilçelerin dayanıklılığı da merak konusu oldu.

1 /7 1- Sarıyer

2 /7 2 - Başakşehir 3- Kağıthane’nin bir kısmı 4- Eyüp’ün bir kısmı



3 /7 5- Şişli 6- Beşiktaş



4 /7 Anadolu Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler arasında ise şu ilçeler yer aldı:

1- Çekmeköy





5 /7 2- Beykoz 3- Şile (kısmen)



6 /7 4- Üsküdar (kısmen) 5- Ümraniye (kısmen)

