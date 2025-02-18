İstanbul'da depreme en dayanıklı ilçeler açıklandı: 1., 2. ve 3. dereceye göre sıralandı

Yakın zamanda Ege’de gerçekleşen seri depremler ve ardından Bingöl ile Ankara’da meydana gelen sallantılar özellikle İstanbul’da endişeye neden oldu. Olası büyük İstanbul depremi için yapılan yorumlar vatandaşları korkuttu. Olası depremde sağlam zemin üzerine inşa edilen evler hayat kurtarırken ilçelerin dayanıklılığı da merak konusu oldu.
1- Sarıyer
2 - Başakşehir
3- Kağıthane’nin bir kısmı
4- Eyüp’ün bir kısmı
5- Şişli
6- Beşiktaş
Anadolu Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler arasında ise şu ilçeler yer aldı:
1- Çekmeköy
2- Beykoz
3- Şile (kısmen)
4- Üsküdar (kısmen)
5- Ümraniye (kısmen)
6- Kadıköy (kısmen)
7- Ataşehir (kısmen)