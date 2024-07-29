İstanbul'da döküm sahasında toprak kaydı: 3 kamyon devrildi

İstanbul Sultangazi'de Cebeci döküm sahasında toprak kayması nedeniyle askıda kalan 3 hafriyat kamyonu birbirlerinin üzerine devrildi.
Sultangazi'deki kaza, saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana geldi.
Üç hafriyat kamyonu döküm yaptığı sırada toprağın kaymasıyla boşluğa düştü. Bir hafriyat kamyonu ise başka bir kamyonun üzerine devrildi.
Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
"Her gün oluyor"
Kamyon Şoförü Yusuf Çelik "Dereye döktüğümüz için arkası boş oluyor. Döktükçe kayıyor, istediğin kadar önlem al. Set yapmaları lazım ki toprağı tutsun, toprak tutmadığı için sürekli kayıyor. Her gün oluyor neredeyse iki günde bir kayıyor. Dereye uçan da oldu, bizim için standart bir şey. Arabasından atlayan falan oldu ama yaralanan görmedik" dedi.