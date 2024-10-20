İstanbul'da kamyonet devrildi: Trafik durma noktasına geldi

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede, kamyonet şoförü Alparslan Ç.'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.