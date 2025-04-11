Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da, 39 mevcut ilçeye bir yenisinin eklenmesi gündemde. İddiaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, dört ayrı ilçeye bağlı bazı mahallelerin birleştirilmesiyle yeni bir ilçe oluşturulacak. İşte detaylar...

1 /9 İstanbul’da idari yapılanmada önemli bir değişim süreci başlatıldı.

2 /9 Beklentilere göre 16 milyonun üzerinde nüfusa sahip megakentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda yeni bir ilçe kurulması planlanıyor.



3 /9 Yeni bir ilçe: Levent

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu’nun aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerine bağlı yaklaşık 20 mahallenin birleştirilmesiyle yeni bir ilçe oluşturulacak.



4 /9 Bu yeni ilçeye Levent adının verilmesi gündemde.

5 /9 Henüz resmiyet kazanmadı

Henüz resmiyet kazanmamakla birlikte, Levent İlçesi’nin sınırlarının nasıl çizileceğine dair bazı detaylar da ortaya çıktı.

6 /9 Sarıyer ilçesindeki İstinye Bayırı üzerinde bulunan Katar Caddesi’nin (İstinye Park AVM karşısı) yeni ilçe için doğal bir sınır olarak belirleneceği konuşuluyor.



7 /9 Birçok mahalle birbirine bağlanacak

Sarıyer’den Levent İlçesi’ne bağlanacak mahalleler arasında Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ni de kapsayacak şekilde), Huzur ve Ayazağa bulunuyor. Bu mahallelerin yeni idari düzenlemeyle birlikte Sarıyer’den ayrılması bekleniyor.



8 /9 Beşiktaş, Kağıthane ve Eyüpsultan’dan da mahallelerin Levent İlçesi’ne dahil edileceği ifade edilirken, bu mahallelerin tam listesi ve yeni ilçe sınırlarının netleşmesi için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

