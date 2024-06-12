İstiklal Yolu'nda tarihi yürüyüş: 4 gün boyunca 95 kilometre yürüdüler

Emeği geçenlere teşekkür eden Dallı, şunları söyledi:





"İlimizden ve il dışından yürüyüşümüze katılan, yüreği coşkuyla atan vatan evlatları 103 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı duygu ve düşüncelerle burada. Türk milletinin evlatları her zaman 'Söz konusu vatansa, diğer her şey teferruattır.' der ve bugüne kadar yaptığının yeri geldiğinde on kat daha iyisini, daha güzelini yapar. Geçmişte Şerife Bacılar, Hamamcı Kadı Salih Reisler, Halime Çavuşlar ortaya çıktığı gibi, günümüzde de Niğdeli Ömer Halisdemir, bazen Elazığlı Fethi Sekin, bazen Trabzonlu Eren Bülbül olarak ortaya çıkmaya devam edecektir. Zamanı geldiğinde elinden gelen gayreti gösterip, vatan için şehit olmaktan, gazi olmaktan asla geri durmayacaktır."