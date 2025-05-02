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İznik Gölü'nde kaçak avcılığa jandarma operasyonu: 350 kilo levkit, 172 kilo akbalık ve 85 kilo sarı sazan yakalandı

İznik Gölü'nde kaçak avcılığa jandarma operasyonu: 350 kilo levkit, 172 kilo akbalık ve 85 kilo sarı sazan yakalandı

09:072/05/2025, Cuma
IHA
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, 15 Mart-30 Nisan 2025 tarihleri arasında İznik Gölü ve gölü besleyen derelerde su ürünleri ve kara avcılığına yönelik yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Su Ürünleri Kanunu ve Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde icra edilen önleyici kolluk devriyeleriyle; gölde ekolojik dengeyi korumak, sucul yaşamın devamlılığını sağlamak ve yasa dışı avcılığı önlemek hedeflendi.


Yapılan denetimler sonucunda; usulsüz ve kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 13 kişiye toplam 164 bin 595 lira idari para cezası uygulandı, 3 bin 300 metre misina ağına el konuldu.

Canlı olarak ele geçirilen 350 kilogram levkit, 172 kilogram akbalık ve 85 kilogram sarı sazan doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Yetkililer, av yasağı döneminde sürdürülen bu denetimlerin, Bursalıların doğal güzelliklerini korumak ve biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek adına aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.


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