Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

İstanbul Kadıköy’de, yaklaşık 11 milyar liralık vurgun iddiasıyla gündeme gelen ve sahibinin yurt dışına kaçtığı öne sürülen "S CLASS" isimli lüks otomobil galerisine Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında incelenen araçlardan sahibi tespit edilenler teslim edilirken, kime ait olduğu belirlenemeyenler yediemin otoparkına çekildi. Çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

