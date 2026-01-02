Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

20:562/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
<p>Yediemin otoparkı</p>
Yediemin otoparkı

İstanbul Kadıköy’de, yaklaşık 11 milyar liralık vurgun iddiasıyla gündeme gelen ve sahibinin yurt dışına kaçtığı öne sürülen "S CLASS" isimli lüks otomobil galerisine Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında incelenen araçlardan sahibi tespit edilenler teslim edilirken, kime ait olduğu belirlenemeyenler yediemin otoparkına çekildi. Çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan ve milyarlarca liralık vurgun iddiasıyla gündeme gelen "S CLASS" isimli lüks otomobil galerisine operasyon düzenledi.

Galeri sahibinin, yatırımcılar ve müşterilerden topladığı yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülürken, işletmenin bir süredir faaliyet göstermediği belirtildi.

Operasyon kapsamında galeri içerisindeki araçlarda yapılan incelemeler sonucunda, sahipleri belirlenen otomobiller iade edilirken, sahibi tespit edilemeyenler yediemin otoparkına çekildi.

Büyük çaplı dolandırıcılık iddiasıyla mağdur olduklarını belirten çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma sürdürülüyor.

Feneryolu mevkiindeki lüks galeride gerçekleştirilen polis baskını, galeri sahibinin müşterileri dolandırarak kayıplara karıştığı iddialarının ardından gerçekleşti.

Kadıköy'deki lüks oto galerisine düzenlenen baskında polis ekipleri araçları incelerken, olayın merkezindeki 11 milyar liralık vurgun iddiası soruşturulmaya devam ediyor.

#Galeri
#Operasyon
#Vurgun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...