Kapadokya'da sıcak hava balonları Türk bayrakları ve posterlerle uçtu

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, bu milletin iradesine ve bağımsızlığına yönelen en büyük tehditlerden birine karşı, canı pahasına verdiği eşsiz bir mücadeledir. O gece, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper eden milletimiz; destanı yeniden yazdı. Bu destan, özellikle gençlerin cesaretiyle, kararlılığıyla ve inancıyla daha da anlam kazandı. Biz de AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak, şanlı direnişin sembolü olan 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl, Kapadokya'nın semalarında dalgalanacak pankartımızla, ‘Destan Gençlerle Yazıldı' mesajını bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.