Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri-Erciyes kara yolu trafiğe kapatıldı

Kayseri-Erciyes kara yolu trafiğe kapatıldı

17:2318/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Kayseri'de, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Erciyes kara yolu ulaşıma kapandı.

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kayseri-Erciyes kara yolu da tipi ve sis nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.

Polis ekipleri Erciyes Kayak Merkezi’ne gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin geçişine izin vermedi.

Yolun özellikle Tekir rampasında kuvvetli tipi olduğu öğrenildi.Öte yandan, AFAD ekiplerinin de tipide mahsur kalan doktor kafilesini kurtardığı öğrenildi. 

#Kayseri
#Erciyes
#yol
#kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi hesaplama 2026