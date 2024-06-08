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Kaza yapmasına rağmen sınava koştu: Taburcu olduktan sonra yaralı haliyle okul yolunu tuttu

12:27 - 8/06/2024 Cumartesi
IHA
<p>Kanlı üstü ve sargılı koluyla okula gelen talihsiz genç, 1 dakika ile sınavı kaçırdı.</p>
Kanlı üstü ve sargılı koluyla okula gelen talihsiz genç, 1 dakika ile sınavı kaçırdı.

Nevşehir'de sınava giderken sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan genç, tedavisinin ardından sınava gireceği okula koştu.

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YKS'ye girmek için sabah saatlerinde annesi Fatma Hasta ile beraber Avanos'tan yola çıkan Mustafa Sinan Hasta'nın bulunduğu 38 VZ 243 plakalı otomobil, Nevşehir yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

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Kazada Mustafa Sinan Hasta ile beraber 4 kişi yaralanırken; ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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İlk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hasta, tedavi altına alındı.

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Tedavisinin ardından sınava yetişmek için kanlı üstü ve kolundaki sargıyla hastaneden çıkan talihsiz genç, sınava gireceği Nevşehir Lisesi'ne geldi.

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1 dakikayla sınava alınmayan Hasta, büyük üzüntü yaşadı. Hastaneden de taburcu olduğu öğrenilen Mustafa Sinan Hasta evine döndü. O anlar da kameraya yansıdı.

#Nevşehir
#YKS
#Sınav
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