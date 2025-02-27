Kocaeli'de metan gazı alarmı: 10'uncu gününde alevler kısmi olarak azaldı

KONTROLLÜ OLARAK SÖNDÜRÜLÜP TEKRAR ALEVLENDİRİLDİ





Yangın nedeniyle doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri evlere giden gaz akışını kısa süreli durdurdu. Halen yangının devam ettiğini gören ekipler, durumu yetkililere bildirdi. Yangından bir gün sonra bölgeye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) uzman ekipleri, itfaiye tarafından kontrollü olarak söndürülen yangından numune aldı. Numunenin alınmasının ardından yangın yeniden kontrollü olarak alevlendirildi.