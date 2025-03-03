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Kocaeli'de yer altından gaz çıktı: Ekipler kontrollü şekilde alevlendirdi

Kocaeli'de yer altından gaz çıktı: Ekipler kontrollü şekilde alevlendirdi

00:303/03/2025, Pazartesi
DHA
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 17 Şubat'ta çıkan yangın halen devam ederken, arazinin yaklaşık 500 metre uzağında yapılan sondaj çalışmasında da gaz açığa çıktı. Ekipler, gazın türünün belirlenmesi için numune aldıktan sonra gazı kontrollü şekilde alevlendirdi.

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde çıkan yangın 14 gündür sürerken; yaklaşık 500 metre ilerisindeki Ankara Caddesi'nde metro projesi için yapılan sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım şirketinin ekibi sevk edildi. 

Polis, caddeye giriş ve çıkışı kapattı.

İtfaiye ekipleri ise gazın türünün belirlenmesi için numune aldıktan sonra gazı kontrollü şekilde alevlendirdi. 

 Alanın etrafı demir bariyerlerle çevrilirken ekipler bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bekleyişini sürdürüyor.

#Kocaeli
#Sondaj
#Gaz

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