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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü tahliye kanalına devrildi: 11 yolcu yaralandı

10:05 - 1/07/2024 Pazartesi
IHA

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsünün yağmur suyu tahliye kanalına devrilmesi sonucu 11 yolcu yaralandı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Uşak'ta ki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan aldığı yolcuları İzmir'e götüren 42 RC 600 plakalı yolcu otobüsünün 32 yasındaki sürücüsü O.Ö., Uşak girişindeki Göğem Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kontrolden çıkan otobüs, bordür taşlarını aşarak karayolunun ortasındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrildi.


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Yan yatarak sürüklenmeye başlayan otobüs, demir bariyerlerin arasında bir süre sürüklenerek durabildi.



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Kazada otobüs içerisinde 39 yolcu ve 2 şoförün olduğu otobüs içerisinde bulunan 11 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.


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Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Uşak'ta ki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


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Kaza nedeniyle karayolunda trafik sağ şerif üzerinden kontrollü verildi. 

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Sürücü O.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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#Uşak
#yolcu otobüsü
#kaza
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