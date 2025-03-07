Küçükçekmece 'de 8 katlı bina tahliye edilip mühürlendi: 'Kolon patlayınca binadaki herkese söyledim'

‘KOLON PATLAYINCA BİNADAKİ HERKESE SÖYLEDİM'

Dairesinde kolon patlaması üzerine binayı boşaltan apartman sakini Emine Bulduk, "Zaten kolonu patladı. Ben binadaki herkese söyledim. Durum böyledir, siz de çıkın dedim. Biz çıkamayız, durumumuz yok dediler. Kimi de evimiz yenilendi, dedi. Onun için çıkamadılar. Önce biz çıktık. Maddi durumum yok, hastayım. Eşim de tek çalışıyor. Çalışanım da yok. Biz mağdur olduk, kiraya çıktık. Böyle olunca da biz apartmandakilere haber verdik" dedi.