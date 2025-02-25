Kütükten araba yaptı 300 bin liraya mal etti: Bir milyonun üzerinde teklifler aldı

Say, aracı yaklaşık 300 bin liraya mal ettiğini, 1 milyonun üzerinde de teklifler aldığını dile getirerek, "Çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım güzel bir hediye diye düşünüyorum. Dedelerinin araba yaptığını görmelerini istiyorum. Zaten ailemin de bu arabada emeği büyük. Aile bütçesinden yaptık. Onların desteği olmasaydı, bu arabayı yapamazdım." ifadelerini kullandı.



