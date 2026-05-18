Lodos vurdu, deniz taştı: Caddeler ve yollar göle döndü

12:0918/05/2026, понедельник
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle deniz taştı, sahil kesimindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bazı sürücüler su dolan caddelere girmeyerek yollarını değiştirdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaştı.


Fırtınanın etkisiyle deniz taştı. Ören ve Öğretmenler mahallelerinde taşan su, plajı aşarak cadde ve sokakları kapladı.


Sahil kesiminde yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.


Burhaniye Belediyesi ekipleri, deniz taşmasına karşı iş makineleriyle kumdan setler oluşturdu.

 Bazı sürücüler su dolan caddelere girmeyerek yollarını değiştirdi.

