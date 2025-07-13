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Malazgirt ruhu Kudüs İttifakı

Malazgirt ruhu Kudüs İttifakı

04:0013/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Temmuz 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...



Terör bitti sıra faiz belasında

“Terörsüz Türkiye” sürecinde önceki gün kritik bir gelişme yaşandı ve terör örgütü PKK silah bırakmaya başladı. Sıra milletin cebine, sofrasına ve geçimine kasteden yüksek faiz teröründen kurtulmaya geldi. Politika faizinin 20 aydır %40-50 bandında tutulması rantiyecilerin, sanayicinin kazancına ve çalışanların alın terine ortak olmasına yol açtı. Kârdan vazgeçen sanayici; servetten, sermayeden ve diğer varlıklarından yemeye başladı. Faiz yükü altında ezilen ve istihdamı korumakta zorlanan iş çevreleri artık Merkez Bankası’ndan güçlü bir indirim yapmasını bekliyor.


Malazgirt ruhu Kudüs İttifakı: Türkiye Türk, Kürt, Arap kardeşliğiyle büyüyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlamasından bir gün sonra “Türk, Kürt ve Arap kardeşliği”nin altını çizen tarihi bir konuşma yaptı. Türk ile Kürt'ün tekrar muhabbetle kucaklaştığını belirten Erdoğan, “Bugün Malazgirt ruhu, Kudüs İttifakı, İstiklal Savaşı’nın nüvesi yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye’nin şafağı söküyor” dedi.



Orkun Kökçü yuvasında

Beşiktaş forması giyme hayali gerçek olan Orkun Kökçü, dün İstanbul'da taraftarların büyük coşkusuyla karşılandı. Duygusal anlar yaşadığını söyleyen milli futbolcu "Aileme kavuştum. Şampiyonluklara oynayacağız" dedi. Orkun bugün Tüpraş Stadı’nda kendisini 5 yıllığına siyah-beyazlı formaya bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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