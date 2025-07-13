Malazgirt ruhu Kudüs İttifakı

Terör bitti sıra faiz belasında

“Terörsüz Türkiye” sürecinde önceki gün kritik bir gelişme yaşandı ve terör örgütü PKK silah bırakmaya başladı. Sıra milletin cebine, sofrasına ve geçimine kasteden yüksek faiz teröründen kurtulmaya geldi. Politika faizinin 20 aydır %40-50 bandında tutulması rantiyecilerin, sanayicinin kazancına ve çalışanların alın terine ortak olmasına yol açtı. Kârdan vazgeçen sanayici; servetten, sermayeden ve diğer varlıklarından yemeye başladı. Faiz yükü altında ezilen ve istihdamı korumakta zorlanan iş çevreleri artık Merkez Bankası’ndan güçlü bir indirim yapmasını bekliyor.



