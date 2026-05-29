Mayıs ayında Ordu'nun yaylalarına kar yağdı

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı iki bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası’nda, mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağış sonrası yayla beyaza bürünürken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

1 /3 Ordu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası’nda etkili olan yağış nedeniyle araçların üzeri ve yeşil alanlar karla kaplandı. Yaylanın yüksek noktalarında etkisini artıran kar yağışıyla birlikte bölgede yoğun sis oluştu.

2 /3 Kar yağışı ve sisle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yaylada bulunan vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.