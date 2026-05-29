Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de üç aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de üç aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

23:5629/05/2026, Cuma
G: 30/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Mersin'in Mut İlçesinde bir cip, bir otomobil ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, beş kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-715 Mut - Silifke kara yolunda meydana geldi. Silifke yönüne seyir halindeki M.A.G yönetimindeki 70 ABS 123 plakalı TIR, karşı yönden gelen Burak Yaylamaz (33) kontrolündeki 33 AEB 263 plakalı cip ve M.Y.'nin kullandığı 33 UN 220 plakalı otomobil ile çarpıştı.

 Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan cip sürücüsü Burak Yaylamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada cipte bulunan aynı aileden A.Y., M.Y., A.Y., ile otomobil ve TIR sürücüsü yaralandı. 

Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Burak Yaylamaz'ın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Mut Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Mersin
#Zincirleme kaza
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 30. bölüm ne zaman, sezon finali mi yaptı? 29 MAYIS TRT 1 yayın akışı