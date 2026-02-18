Yeni Şafak
Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı: Ev ve iş yerlerini su bastı

20:2718/02/2026, Çarşamba
AA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yaklaşık bir haftadır süren yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede etkili olan sağanakların ardından Köyceğiz Gölü'nü besleyen Namnam, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular gölün seviyesini yaklaşık 60 santimetre yükseltti.



Su seviyesi yükselen göl, kordonu ve yolu su altında bıraktı. Gölün ön kısmındaki bazı mahalleler su baskınlarına maruz kaldı.



Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Suyun yükselmesi nedeniyle Hamidiye yolu üzerindeki sera, narenciye bahçesi, ev ve araçlar su altında kaldı.



Kordondaki bir işletmede mahsur kalan köpek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.



İtfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinden su tahliyesi için çalışma başlattı.



