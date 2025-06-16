Muş Ovası'nda 780 bin dekar alanı suyla buluşturacak proje tanıtıldı

"Muş tarihindeki en büyük ihale"





Projenin Muş'un tarihindeki en büyük kamu ihalesi olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:





"Bu da yapılan çalışmanın ciddiyetini ve büyüklüğünü açıklamaya yeter. Muş'ta o kadar çalışma yapıldı. Bu gördüğümüz boruların yerleştirilmiş olduğu birinci etap sulama da şu an 7 milyar 500 milyon lira ile Muş tarihindeki en büyük ihale. Bu proje toplam 780 bin dönüme ulaştığında, proje tamamlandığında bugünkü fiyatlarla yaklaşık 40-50 milyar lira civarında bir maliyete ulaşacağını öngörüyoruz. Devletimizin, bakanlığımızın keyifle yaptığı bir çalışma. Muş Ovası son derece bakir, verimli topraklarıyla ve su kaynaklarıyla ülkemizin en verimli ovalarından biri. Projeyle ovamızda ciddi bir verim artışı gerçekleşecek. Bu anlamda minnettarız. Şahsım ve tüm Muşlu hemşehrilerim adına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, Genel Müdürümüze, emeği geçen tüm yetkilere de teşekkür ediyoruz."



