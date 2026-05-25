Nevşehir’de bin 230 rakımlı tepede mahsur kalan kadın kurtarıldı

23:3125/05/2026, Pazartesi
G: 26/05/2026, Salı
IHA
Nevşehir’de gezmek için çıktığı 1230 rakımlı tepede havanın kararmasıyla mahsur kalan kadın, polis ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu güvenli şekilde indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi’nde yaklaşık 1230 rakımlı Top Tepe’de meydana geldi. İddiaya göre, bunaldığı için gezmek için tepeye çıkan S.Y., havanın kararmasıyla bulunduğu sarp araziden inemeyerek mahsur kaldı. Cep telefonunun şarjının bitmesi üzerine yardım isteyemeyen kadın, bağırarak çevreden yardım istedi. 

Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve ulaşılması güç olması nedeniyle kadının bulunduğu noktaya ulaşamayan ekipler, AFAD ekiplerinden destek istedi. 

Polis ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kadın bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk kontrolleri yapılan S.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

