Otogarda bayram yoğunluğu: Araçların doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

'KIŞIN YÜZDE 30 İNDİRİM YAPIYORUZ, YAZ DÖNEMİ NORMAL BİLET KESİYORUZ'





Çaktır, "Biz fiyatlarımızı artırmadık. Devletimizin verdiği bir rayiç var. O rayiçin ne üstünde kesebiliriz ne altında kesebiliriz. Ancak kış dönemlerinde özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bize verdiği yetkiye dayanarak yüzde 30 indirim yapabiliyoruz. Biz de, 'İnsanlar ziyaretlerini rahat yapsınlar, fiyatlarımızı aşağıya çekelim. Herkes gidip gelsin' diyoruz ve yüzde 30 indirim yapıyoruz.





Herkesin bir mevsimi vardır, bizim de bir mevsimimiz vardır. Yaz geldi, yapacağımız iş de 4 ay, 5 ay. Buna bağlı olarak fiyatlarımızı normal kesiyoruz. Geçen sene örnek verecek olursak. Mardin'i baz aldığımızda bin 600 liraya bilet kesiliyordu. Bu sene bin 700 kesiyoruz. Yani 100 lira arttı. İzmir'e geçen sene 450 kesiyorduk, bu sene 700 kesiyoruz. Yani çok aşırı bir şey yok. Birçok şehirde baktığınız zaman da, bu yüzde 30, yüzde 25 civarında bir artış görebiliyorsunuz" dedi.