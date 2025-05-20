Pendik'te öğretmen skandalı: Öğrenciye sözlü ve fiziksel şiddet

Olay Pendik'teki bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğretmen, tahtaya kaldırdığı N.B.A. isimli öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladı. Yaşananlar, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





Görüntülerde öğretmenin, "Kızım gel. 15 yıllık öğretmenliğimde hiçbir kız çocuğuna bu şekilde kızmadım. Seni var ya böyle gebertirim. O saçını dolarım senin ben. Bu pisliği senin başlattığının ben farkındayım. Tamam mı? Sınıfta bu tarz iğrençlikler, boşboğazlık oluyor. Sınıfı karıştırıyor, dersin akışını bozuyor. Tamam mı? Ben senin ne mal olduğunun farkındayım. Bu sınıfta 3-4 tane pislik var. Sen de onlardan birisin. Sınıfta saçma sapan hareketler yapma" dediği duyulurken, öğrencinin ise sadece, "Ben bir şey yapmadım" diyerek cevap verdiği duyuluyor.