Poyraz kuşunun 8 ülkeyi kapsayan göç yolculuğu uydu vericiyle kayda alındı

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Al Qahma bölgesine yerleşen poyraz kuşu, daha güneye göçmeden önce burada vakit geçiriyor.





Kuş en yüksek rakımlı uçuşunu 6 bin 224 metre irtifada, en hızlı uçuşunu ise saatte 132 kilometre olarak gerçekleştirdi.





KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, kuştan gelen verilerin bilim insanlarını heyecanlandırdığını ve halen veri aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.





Şekercioğlu, kuşun, Aras Nehri üzerindeki adalarda yaşamını sürdürdüğünü ve bu adaların nehirden çakıl çıkaran kişilerce tahrip edildiğini belirterek, "Bütün yazı, üreme sezonunu Aras Nehri'nin adalarında üreyerek geçirip Aras ile beslendikten sonra bütün Doğu Anadolu'yu, Suriye'yi, Irak'ı, Suudi Arabistan'ı ve Kızıldeniz'i geçerek Eritre'ye gitmiş. Afrika ülkesi Eritre ve oradan da Kızıldeniz kıyısında kışı geçirmiş." dedi.