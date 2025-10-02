Sahile vurduktan sonra üniversite kampüsünün bahçesine gömülmüştü: 14 metrelik iskelet 'askıya' alınıp sergilenecek

"Amacımız balinayı bütün halinde çıkarabilmek"





Deniz Ayas, gazetecilere, bilimsel kazıya katılmak için kayıt yaptıran 415 öğrencinin ilgisinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Kazının ilk gününde balinanın alt ve üst çenesi ile kafatasına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ayas, "Kazının ikinci gününde göğüs bölgesiyle ilgili süreç başlayacak. Daha titiz bir çalışma yapacağız. Sonra da çalışma, karın ve kuyruk omurlarıyla devam edecek. Çalışmayla kemiklerin isimlerini, bu hayvanın yaşam koşullarını ve göç yollarını da öğreniyoruz." dedi.



