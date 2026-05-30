Sakarya'da iki kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan yedi zanlıdan biri tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan yedi şüpheliden biri tutuklandı.

Karaçalılık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada G.D'nin (34), 54 H 4091 plakalı minibüste bulunan S.D. (32) ile O.D'yi (30) tabancayla yaralamasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.





Çalışmalar sonucu silahı ateşleyen G.D. (34), olayda yaralanan S.D. (32) ve O.D. (30) ile kavganın tarafları S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) gözaltına alındı.





Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. (34) tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.




