Saklıkent Kanyonu’nda bayram yoğunluğu

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, yaptığı açıklamada, şu ana kadar bayram sürecinde yaklaşık 20 bine yakın ziyaretçinin Saklıkent’e geldiğini ifade ederek "Bilindiği üzere Saklıkent sadece Türkiye’de değil, dünyada kendini kanıtlamış önemli bir turizm noktası. Bayram dolayısıyla ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bayram sürecinde yaklaşık 20 bine yakın yerli ve yabancı misafirimizi ağırladık. Misafirlerimiz sadece Saklıkent’i değil, bölgemizde bulunan tarihi ve kültürel değerleri de ziyaret ediyor. Özellikle Letoon ve Tlos antik kentlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Tüm misafirlerimizi bölgemize bekliyoruz. Şirin ilçemiz Seydikemer’de onları misafir etmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.



