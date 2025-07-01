Savaşa gönüllü giden 95 yaşındaki Kore gazisi madalyasını onurla taşıyor

"24 saat suyun içinde kaldım"





Yağcı, savaşta şehit olan Albay Nuri Pamir'in emri altında görev yaptığını ifade ederek, "Komutanım çok değerli biriydi, orada şehit oldu. Muhabere yapmak için yanına gittiğimde bana 'Miğferin nerede?' diye sordu. 'Miğfer ağır, başım ağrıyor' diye cevap verince o da 'Seni doktora götürelim' dedi. Doktordan döndüğümde Albay Nuri Pamir'in şehit olduğunu söylediler. " diye konuştu.