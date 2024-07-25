Sultangazi'de çöp konteyneri anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 kişi yaralandı

Sultangazi'de, baba ve oğlu ile komşuları arasında, sokaktaki çöp konteynerinin yeri konusunda tartışma yaşandı. Çıkan şiddetli tartışma sırasında, N.M., bıçaklanarak yaralandı. N.M.'nin yakınları, olaya karışan baba ile oğlunun yaşadığı siteye girmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sırasında, silahla bir el ateş edildiği duyuldu.
Olay, gece saatlerinde, Sultançiftliği Mahallesi'nde bir sitenin önünde yaşandı. Baba ve oğul oldukları öğrenilen A.M. ve N.M. ile komşuları N.M. arasında, çöp konteynerinin bulunduğu yer konusunda anlaşmazlık çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda N.M., bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan N.M., hastaneye kaldırılırken olayı duyan N.M.'nin yakınları, şüpheli baba A.M. ve oğlu N.M.'nin yaşadığı sitenin önüne geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, site önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Siteye girmeye çalışan yaralı N.M.'nin yakınlarına polis izin vermedi. Gözaltına alınan baba A.M. ve oğlu N.M., karakola götürülürken, yaralı N.M.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Öte yandan, olay sırasında baba A.M.'nin silahla havaya ateş ettiği öne sürüldü. Sokakta yaşanan kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.