Sultangazi'de çöp konteyneri anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, site önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Siteye girmeye çalışan yaralı N.M.'nin yakınlarına polis izin vermedi. Gözaltına alınan baba A.M. ve oğlu N.M., karakola götürülürken, yaralı N.M.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Öte yandan, olay sırasında baba A.M.'nin silahla havaya ateş ettiği öne sürüldü. Sokakta yaşanan kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.