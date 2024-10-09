Tahliye Harekatı: Lübnan'dan 2 bin 500 kişi getiriliyor

Türkiye, İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’da bugün önemli bir tahliye harekatı gerçekleştiriyor. Mersin’den çıkacak iki askeri gemi, Türkiye’ye gelmek için başvuru yapan 2 bin 500 vatandaşımızı alıp getirecek. Savaşın büyümesinden endişe edilen ülkede Dışişleri Bakanlığı’na kayıtlı 14 bin Türk vatandaşı yaşıyor.