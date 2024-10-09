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Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Maliyeden 500 sporcuya kırmızı kart
Farklı branşlarda bin 900 sporcunun geliri incelendi. Yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen 400 sporcu 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık ücret gelirini beyan dışı bıraktı. 100’ü ise gelir beyan etmedi. Vergiden kaçan sporculardan izahat istenecek.
Tahliye Harekatı: Lübnan'dan 2 bin 500 kişi getiriliyor
Türkiye, İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’da bugün önemli bir tahliye harekatı gerçekleştiriyor. Mersin’den çıkacak iki askeri gemi, Türkiye’ye gelmek için başvuru yapan 2 bin 500 vatandaşımızı alıp getirecek. Savaşın büyümesinden endişe edilen ülkede Dışişleri Bakanlığı’na kayıtlı 14 bin Türk vatandaşı yaşıyor.
Yeni sihirbaz Yunus Akgün
Galatasaray'da 'Sihirbaz' lakaplı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Yunus Akgün, bu sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi. Son 6 maçında 4 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, skor yüküne önemli katkıda bulundu.