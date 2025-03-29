Trafikte yol verme kavgası: Dakikalarca süren kavgayı çevredekiler ayırdı

Arnavutköy'de sürücüler arasında yol verme tartışması sebebiyle kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgayı çevredekiler ayırdı.
Olay Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, yoğun trafikte yol verme yüzünden tartışan iki sürücü, araçlarından inerek kavga etmeye başladı.
Olaya sürücülerin araçlardan inen yakınları da karıştı
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, araçlarından inen kişilerin yumruklarla birbirlerine saldırdığı görüldü.
Kavgayı çevredekiler ayırdı.