Türkiye artık daha güçlü: 15 Temmuz direnişinin 9. yılı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Akkuyu’daki maaş sorunu işleri aksattı
ABD yaptırımları ve Rosatom’un finansman sıkıntısı Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki çalışmaları aksattı. Maaşlarını alamayan birçok Rus, eve döndü. Sahada çalışan sayısı yaklaşık 12 bine gerilerken, tüm iş gücünün birinci reaktöre kaydırıldığı öğrenildi. Son günlerde Akkuyu’nun yakınındaki restoran ve kafelerde de Rus çalışanlar için veda yemekleri düzenleniyor.
Türkiye artık daha güçlü: Hesabı yargıda soruldu
FETÖ, 15 Temmuz 2016’da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek istedi. Ancak millet destansı bir direnişle darbeyi önlerken TSK, polis, istihbarat, Dışişleri, yargı ve diğer kamu kurumlarındaki FETÖ’cülerin temizlenmesi Türkiye’yi çok daha güçlü hale getirdi. Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz’deki stratejik kazanımların ardından terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kaldı.
Yeni bir takım inşa edeceğiz
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solksjaer, yeni transferlerle birlikte gelecek sezon için iddialı konuştu: “Mutluyum, gülümsüyorum çünkü inançlıyım. Çok iyi oyuncular getiriyoruz. Orkun Kökçü'yü görmek için sabırsızım. Şampiyonluk ve kupalar için savaşan bir takım oluşturacağız.”