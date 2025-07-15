Türkiye artık daha güçlü: 15 Temmuz direnişinin 9. yılı

Türkiye artık daha güçlü: Hesabı yargıda soruldu

FETÖ, 15 Temmuz 2016’da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek istedi. Ancak millet destansı bir direnişle darbeyi önlerken TSK, polis, istihbarat, Dışişleri, yargı ve diğer kamu kurumlarındaki FETÖ’cülerin temizlenmesi Türkiye’yi çok daha güçlü hale getirdi. Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz’deki stratejik kazanımların ardından terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kaldı.



