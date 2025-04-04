"İstinafta değişmesini umut ediyoruz"





Asiye Kaytan'ın avukatı Hasan Ozan Orpak da "Daha önce de Denizli'de silah sayılan anne terliği davası vardı. Anne terliğinin Türk toplumundaki değeri tartışılmaz. Hepimiz anne terliğiyle büyüdük. Doğru ya da yanlış olup olmadığı konusuna girmiyorum. Anne terliği haberi ilk çıktığında dünya kamuoyuna yansımıştı. Şu an yerel mahkemeden çıkan bir karar var. İstinaf sürecinde bunun hukuki olarak değişeceğini umut ediyoruz. Terliğin silah olmadığı daha önce yayınlanmıştı" diye konuştu.