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Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor: Erzincanlı arıcıların 'tatlı' mesaisi başladı

10:47 - 5/08/2024 Pazartesi
IHA

Erzincan'da geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda zorlu şartlar altında arıcılık yapan arıcıların hasat telaşı başladı.

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Erzincan'da, kavurucu sıcak altında giydikleri özel kıyafetler ve taktıkları maskelerle bal hasadı yapan arıcılar sezonun ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyor.


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Bitki çeşitliliği bakımından zengin ve yaklaşık 500 civarında endemik bitki türüne sahip olan Erzincan ve yaylalarında arıcılık yapan arıcıların zorlu hasat mesaisi sürüyor


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Arıları ile birlikte yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiren arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürmesine aldırış etmeden taktıkları maskeler ve giyindikleri özel kıyafetler ile arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp, bal süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor.

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Çadırlara taşıdıkları bal peteklerini bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, süzdükleri balları tenekeler ve şişelerde paketleyip Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere satışa sunuyor.

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#Erzincan
#bal
#arıcılık
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