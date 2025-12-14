İsimler yetmeyince ikinci isimler devreye girdi





Mahallede isim karışıklığının önüne geçmek için çocuklara genellikle çift isim veriliyor. Ahmet Furkan Yıldız, Ahmet Emin Yıldız gibi ikinci isimler günlük hayatta ayırt edici rol üstlenirken, bazı vatandaşlar ise lakaplarla tanınıyor. Bu sayede mahallede iletişim daha kolay sağlanıyor.





Mahalle sakinleri, soyadlarının yaklaşık 250 yıl öncesine dayandığını ve dedelerinden bugüne değişmeden geldiğini ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ise resmi işlemlerde yaşanan karışıklıkların büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtiliyor.



