Türkiye’de böyle mahalle yok! Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi, Türkiye’de benzeri olmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 880 kişinin yaşadığı mahallede bir tek soyadı sorulmuyor. Çünkü imam ve öğretmenler dışında neredeyse herkesin soyadı aynı.. Bu durum, mahallede günlük hayattan resmi işlemlere kadar birçok ilginç detayı da beraberinde getiriyor. 880 kişilik mahalle ilginç yapısı nedeniyle, sosyal medyada da merak uyandırıyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Mahallesi, geçtiğimiz yıl Harran Mahallesi’nden ayrılarak mahalle statüsü kazandı.
Ancak mahalleyi Türkiye gündemine taşıyan asıl detay, burada yaşayan ailelerin tamamına yakınının aynı soyadını taşıması oldu.
İsimler yetmeyince ikinci isimler devreye girdi
Mahallede isim karışıklığının önüne geçmek için çocuklara genellikle çift isim veriliyor. Ahmet Furkan Yıldız, Ahmet Emin Yıldız gibi ikinci isimler günlük hayatta ayırt edici rol üstlenirken, bazı vatandaşlar ise lakaplarla tanınıyor. Bu sayede mahallede iletişim daha kolay sağlanıyor.
Mahalle sakinleri, soyadlarının yaklaşık 250 yıl öncesine dayandığını ve dedelerinden bugüne değişmeden geldiğini ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ise resmi işlemlerde yaşanan karışıklıkların büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtiliyor.
İsim değil numara ile sesleniyorlar
Yıldız Mahallesi’ne yeni atanan öğretmenler için durum ilk başta oldukça zorlayıcı olabiliyor. Aynı isimden çok sayıda öğrencinin bulunması nedeniyle öğretmenler, öğrencileri isimleriyle değil numaralarıyla çağırmak zorunda kalabiliyor. Zamanla bu duruma alışan öğretmenler, mahalledeki sıra dışı yapının bir parçası haline geliyor.
“Mehmet deyince 10 kişi bakıyor”
Mahalle sakinlerinden Hasan Yıldız, isim benzerliğinin günlük hayatta ilginç anlara neden olduğunu belirterek, “Karışıklık olmasın diye çoğumuzun ikinci ismi var. Mehmet dediğinizde en az 10 kişi bakıyor” dedi.
Bir diğer mahalle sakini Murat Yıldız ise, lakapların bu nedenle ortaya çıktığını vurgulayarak, “Bir isimden onlarca kişi var. O yüzden Hasan Mehmet, Hasan Ahmet gibi lakaplar kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de örneği yok
Hem mahalle adı hem de soyadı olarak “Yıldız” ismini taşıyan Yıldız Mahallesi, bu yönüyle Türkiye’de nadir görülen yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor. İlginç yapısı nedeniyle mahalle, sosyal medyada da merak uyandırıyor.