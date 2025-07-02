Türkiye'nin tek 'Sucuk Müzesi': 1 yılda 30 bin ziyaretçi ağırladı

Müzede firmanın ilçelere sucuk ve pastırma taşıma amaçlı kullandığı 1943 model araç da sergileniyor. Sucuk Müzesi'nde boğa ve inek bibloları ile et çekme makineleri de yer alıyor. Müzeyi gezen çocuklar boğa ve inek biblosuna, yetişkinler ise sucuk ticaretinin başladığı ilk dükkan ve nakliye aracına ilgi gösteriyor. Müze ziyaretçilerinden Mehmet Arıkan, "Müzeyi duymuştum. Ziyarete geldim. Gezerken müze bizi geçmişe götürdü. Müzede sergilenenler çok ilginç" diye konuştu.