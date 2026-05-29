Türk'se yardıma gelmiştir

Sokağımızda Türk görünce yardım için geldiklerini anlıyoruz
Türkiye, Batı’nın sömürü düzeni ve misyoner faaliyetleri arasında sıkışan Afrika’daki Müslüman topluluklara nefes oluyor. Kenya’nın başkenti Nairobi’ye kadar uzanan gönül köprüsü, bölgedeki insanlara kardeşlik hissi yaşatıyor. Türkiye'nin desteğiyle bir iş yeri açan 65 yaşındaki Zübeyde Adem, “Türkiye bana çok yardım etti. En azından biraz para kazanıyorum. Eğer sokaklarımızda Türkleri görürsek onların bize yardım için geldiğini biliyoruz. Şimdi Kurban Bayramı’nda yine Türkler burada” dedi.
Rüzgarın yeni adresi denizler
Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA alanlarını belirlemesiyle birlikte enerji sektöründe yeni bir dönemin kapısı aralandı. Dünya Bankası’nın yol haritasına göre Türkiye’nin 75 GW teknik deniz üstü rüzgar potansiyeli bulunurken, 2040’a kadar 7 GW kurulumla 16 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlanabileceği öngörülüyor.
Fenerbahçe'de Min-Jae atağı
Fenerbahçe’de başkanlık yarışında transfer hamleleri öne çıkarken, sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Kim Min-Jae’nin yeniden takıma dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.