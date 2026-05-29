Türk'se yardıma gelmiştir

Sokağımızda Türk görünce yardım için geldiklerini anlıyoruz

Türkiye, Batı’nın sömürü düzeni ve misyoner faaliyetleri arasında sıkışan Afrika’daki Müslüman topluluklara nefes oluyor. Kenya’nın başkenti Nairobi’ye kadar uzanan gönül köprüsü, bölgedeki insanlara kardeşlik hissi yaşatıyor. Türkiye'nin desteğiyle bir iş yeri açan 65 yaşındaki Zübeyde Adem, “Türkiye bana çok yardım etti. En azından biraz para kazanıyorum. Eğer sokaklarımızda Türkleri görürsek onların bize yardım için geldiğini biliyoruz. Şimdi Kurban Bayramı’nda yine Türkler burada” dedi.