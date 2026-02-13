Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü

Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü

00:4313/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü sınırlarındaki verici istasyonunda meydana gelen arızayı tamir eden ekibin aracının üzerine çığ düştü. Araçta bulunan 4 kişi, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Olay, Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki verici istasyonunda meydana gelen arızaya müdahale etmek üzere yola çıkan ve içerisinde 4 personelin bulunduğu aracın üzerine çığ düştü. 

 Araçta bulunan personel, kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye paletli araçla AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Personel, bölgeden alınarak güvenli alana nakledildi. 

Olay yerinde arama yapan ekipler, çığ altında kalan kimsenin olmadığını belirledi. Bölgede oluşabilecek risklere karşı jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın, çığ tehlikesi bulunan bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri, zorunlu hallerde ise kolluk kuvvetlerimize bilgi vermeleri büyük önem arz etmektedir” denildi.

#Ağrı
#Çığ
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?