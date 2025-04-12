Yeni sezonun ilk seferine çıkan 'Turistik Diyarbakır Ekspresi' Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı

En son seferin 25 Mayıs'ta Diyarbakır'dan Ankara'ya yapılacağını belirten Zorluoğlu, şöyle dedi:





"Ülkemizin özellikle Batı kısmında yaşayan insanlarımızın hepsinin aklında Doğu turu yapmak var. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere bizim altın üçgen dediğimiz bu bölgeye insanlarımız gelmek istiyor. Diyarbakır bakir bir şehir. Bölgede maalesef uzun yıllar bir güvenlik problemi, terör sorunu yaşandı ama elhamdülillah devletimizin etkin mücadelesi ve halkımızın aktif katılımıyla şu anda Diyarbakır ve bölgede gündem asla güvenlik, terör değil. Diyarbakır Türkiye'nin herhangi bir şehrinden daha az güvenli bir şehir değil. Artık Diyarbakır'da gündem yatırım, istihdam, üretim ve turizmdir."