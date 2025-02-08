Yeni Türkiye yeni İstanbul

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Tahmini artırdı suçu kamuya attı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %21'den %24'e yükselttiklerini açıkladı. Yapılan revizyona kamu zamlarını ve gıda fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren Karahan, "TÜFE sepeti hizmet grubunun ağırlığındaki değişiklik tahminimizi 0,8 puan yukarı çekti. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan kaynaklı 1,7 puanlık güncellemenin önemli kısmında ise sağlık muayene katılım payları var" dedi.
2028’den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi sağlamlaştıracak, 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştür-menin gayretinde olacağız” dedi. Erdoğan, gençlere, “2028’den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz” diye seslendi.
Osimhen taktiği
Dört isimle transfer döneminin sonuna yaklaşan G.Saray, fırsat kovalamaya başladı. Avrupa’da transfer döneminin kapanmasını değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, düşük bedelli yıldız isimler için beklemeye geçti.