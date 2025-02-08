Yeni Türkiye yeni İstanbul

Tahmini artırdı suçu kamuya attı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %21'den %24'e yükselttiklerini açıkladı. Yapılan revizyona kamu zamlarını ve gıda fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren Karahan, "TÜFE sepeti hizmet grubunun ağırlığındaki değişiklik tahminimizi 0,8 puan yukarı çekti. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan kaynaklı 1,7 puanlık güncellemenin önemli kısmında ise sağlık muayene katılım payları var" dedi.



