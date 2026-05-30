Yeni zaferlere imza atacağız

Sorun işsizlik değil beceri uyumsuzluğu

Ankara Sanayi Odası hazırladığı raporda; özellikle CNC operatörü, kaynakçı, bakım uzmanı ve teknisyen gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığını ancak gençlerin daha çok masabaşı işlere yöneldiğini vurguladı. Sanayici nitelikli personel ararken, çok sayıda gencin iş gücü piyasasının dışında kaldığını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Bu durum bize temel sorunun yalnızca işsizlik değil, beceri uyumsuzluğu olduğunu gösteriyor" dedi.

Yeni zaferlere imza atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıkları gibi kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacaklarını belirtti. Erdoğan “Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı’nın birliğini beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız” dedi.

Yüreğimizle sahada olacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası için büyük hayalleri olduğunu belirterek, “Büyük başarılara ulaştığınızda bunlar tesadüfen gelmez. Hayallerimiz çok büyük olmalı. Futbolcularımızla yüreğimizle sahada olacağız. Ülkemizi temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

