Yeni zaferlere imza atacağız

Sorun işsizlik değil beceri uyumsuzluğu

Ankara Sanayi Odası hazırladığı raporda; özellikle CNC operatörü, kaynakçı, bakım uzmanı ve teknisyen gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığını ancak gençlerin daha çok masabaşı işlere yöneldiğini vurguladı. Sanayici nitelikli personel ararken, çok sayıda gencin iş gücü piyasasının dışında kaldığını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Bu durum bize temel sorunun yalnızca işsizlik değil, beceri uyumsuzluğu olduğunu gösteriyor" dedi.