YÖK’ten milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren tarihi karar: O uygulama resmen kaldırıldı, üniversitelerde 3 yıl dönemi başlıyor

3+1 VE 2+2 MODELLER GELİYOR





Özellikle mesleki programlarda okuyan ön lisans öğrencileri için tasarlanan yeni model, eğitim sürecini doğrudan gerçek iş ortamlarıyla bütünleştirmeyi hedefliyor. Gündemdeki 3+1 ve 2+2 modelleriyle öğrenciler, eğitimlerinin bir veya iki dönemini doğrudan sanayi ya da hizmet sektöründe uygulamalı olarak geçirecek. Bu köklü değişimin amacını mezuniyet sonrası istihdamı artırmak olarak açıklayan Özvar, konunun önemini şu sözlerle vurguladı: “Öğrencilerimiz daha öğrenciyken sektörü tanımalı. O işi yapıp yapamayacağını görmeli, üretimin nasıl yapıldığını, iş bölümünün nasıl işlediğini deneyimlemeli. Bu hem mesleki gelişim hem de istihdam açısından fevkalade önemli.”