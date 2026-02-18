YÖK’ten milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren tarihi karar: O uygulama resmen kaldırıldı, üniversitelerde 3 yıl dönemi başlıyor

Milyonlarca üniversite öğrencisini ve adayını yakından ilgilendiren tarihi karar masada. Yıllardır uygulanan ve verimliliği tartışılan 20 günlük kısa staj sistemi tamamen rafa kalkarken, diplomadan önce iş garantisi sunmayı hedefleyen yeni nesil mesleki eğitim dönemi başlıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın bizzat duyurduğu devrim niteliğindeki sistemde en çok dikkat çeken detay ise üniversite eğitiminin 3 yıla düşürülme ihtimali oldu. İşte o açıklamaları.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite eğitim sistemini temelden değiştirecek ve milyonlarca öğrenciyi doğrudan ilgilendiren yeni bir model üzerinde çalışıyor. Yıllardır eleştiri konusu olan ve verimliliği tartışılan 20 günlük kısa staj uygulaması tamamen ortadan kalkarken, öğrencileri doğrudan iş hayatına entegre edecek uzun soluklu bir mesleki eğitim dönemi başlıyor. Masadaki en çarpıcı yenilik ise bazı lisans programlarında üniversite eğitim süresinin 3 yıla düşürülmesi ihtimali.
20 GÜNLÜK STAJ DEVRİ KAPANIYOR
CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, hem öğrencilerin hem de işverenlerin mevcut kısa süreli staj sisteminden memnun olmadığını belirterek yeni dönemin sinyallerini verdi. Kavramsal olarak da bir değişikliğe gittiklerinin altını çizen Özvar, “Staj tabirini sınırlı kullanıyoruz. Daha ziyade iş yerinde mesleki eğitim, uzun süreli uygulamalı eğitim ifadesini tercih ediyoruz” sözleriyle yeni sistemin vizyonunu özetledi.
3+1 VE 2+2 MODELLER GELİYOR
Özellikle mesleki programlarda okuyan ön lisans öğrencileri için tasarlanan yeni model, eğitim sürecini doğrudan gerçek iş ortamlarıyla bütünleştirmeyi hedefliyor. Gündemdeki 3+1 ve 2+2 modelleriyle öğrenciler, eğitimlerinin bir veya iki dönemini doğrudan sanayi ya da hizmet sektöründe uygulamalı olarak geçirecek. Bu köklü değişimin amacını mezuniyet sonrası istihdamı artırmak olarak açıklayan Özvar, konunun önemini şu sözlerle vurguladı: “Öğrencilerimiz daha öğrenciyken sektörü tanımalı. O işi yapıp yapamayacağını görmeli, üretimin nasıl yapıldığını, iş bölümünün nasıl işlediğini deneyimlemeli. Bu hem mesleki gelişim hem de istihdam açısından fevkalade önemli.”
7 İLDE PLOT UYGULAMA
Sektör ve akademi entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan bu model, ilk etapta 7 ilde pilot olarak hayata geçirildi. En az bir yıl sürecek gözlem aşamasının ardından uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Sistemin kusursuz işlemesi için işverenlerden öğrencilere rehberlik edecek sorumlu personeller ataması beklenirken, üniversitelerde de süreci yönetecek özel koordinasyon ekipleri kurulacak. Bu uygulamanın mühendislik gibi lisans düzeyindeki mesleki programlara da entegre edileceğini belirten Özvar, “Üniversite eğitimi uygulama ve sektör tecrübesi olmadan eksik kalır” değerlendirmesinde bulundu.
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 3 YILA MI DÜŞECEK?
Yeni dönemin en çok konuşulacak başlıklarından biri olan üniversite eğitiminin bazı programlarda 3 yıla düşürülmesi konusu ise titiz bir istişare sürecinden geçiyor. YÖK; ilgili bakanlıklar, meslek temsilcileri ve sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Amaçlarının eğitimi daraltmak ya da öğrencileri kampüs dışına itmek olmadığını, veli ve öğrencilerden de sürece destek geldiğini ifade eden YÖK Başkanı Özvar, konuya ilişkin net duruşunu şu değişmez ifadelerle kamuoyuna sundu
“Bütün yaz eğitim yapılacak gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Bazı programlarda bunun uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu yalnızca bizim vereceğimiz bir kararla olmayacak. Paydaşlarımızın katkıları, eleştirileri ve değerlendirmeleriyle şekillenecek.” dedi.
Öğrenciler ve velilerden sürece destek gördüklerini ifade eden Özvar, istişarelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.