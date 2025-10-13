Yeni Şafak
Zehir tacirlerinden tezekli sığınak: Silah ve mühimmat da ele geçirildi

23:2113/10/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucu mısır tarlasında bazalt taşlar arasına ve tezek yığını içerisine poşetler ve çuvallara gizlenmiş silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere jandarma özel harekât ve istihbarat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, mısır tarlasında bazalt taşlar arasına ve tezek yığını içerisine poşetler ve çuvallara gizlenmiş 7 uzun namlulu silah, 9 tabanca, 9 av tüfeği, 40 şarjör, bin 565 fişek ve 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemler için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Silah ve mühimmata el konulurken, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

