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Hayat

18 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

10:39 - 8/06/2024 Cumartesi
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<p>İşte Meteoroloji`nin sarı kod uyarısında bulunduğu 18 il...</p>
İşte Meteoroloji`nin sarı kod uyarısında bulunduğu 18 il...

Hafta içi sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Türkiye hafta sonuna ise yağışla giriyor. Meteoroloji, yurdun iç ve doğusundaki 18 il için 'sarı' kodlu yağış uyarısında bulundu.

1/ 18

Afyonkarahisar

2/ 18

Ağrı

3/ 18

Ankara

4/ 18

Artvin

5/ 18

Bolu

6/ 18

Çankırı

7/ 18

Erzurum

8/ 18

Eskişehir

9/ 18

Kars

10/ 18

Kırşehir

11/ 18

Konya

12/ 18

Nevşehir

13/ 18

Rize

14/ 18

Yozgat

15/ 18

Bayburt

16/ 18

Kırıkkale

17/ 18

Ardahan

18/ 18

Karabük

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