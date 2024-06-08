18 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Hafta içi sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Türkiye hafta sonuna ise yağışla giriyor. Meteoroloji, yurdun iç ve doğusundaki 18 il için 'sarı' kodlu yağış uyarısında bulundu.

1 / 18 Afyonkarahisar

2 / 18 Ağrı

3 / 18 Ankara

4 / 18 Artvin

5 / 18 Bolu

6 / 18 Çankırı

7 / 18 Erzurum

8 / 18 Eskişehir

9 / 18 Kars

10 / 18 Kırşehir

11 / 18 Konya

12 / 18 Nevşehir

13 / 18 Rize

14 / 18 Yozgat

15 / 18 Bayburt

16 / 18 Kırıkkale

17 / 18 Ardahan