18 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

İşte Meteoroloji`nin sarı kod uyarısında bulunduğu 18 il...
Hafta içi sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Türkiye hafta sonuna ise yağışla giriyor. Meteoroloji, yurdun iç ve doğusundaki 18 il için 'sarı' kodlu yağış uyarısında bulundu.
1/ 18
Afyonkarahisar
2/ 18
Ağrı
3/ 18
Ankara
4/ 18
Artvin
5/ 18
Bolu
6/ 18
Çankırı
7/ 18
Erzurum
8/ 18
Eskişehir
9/ 18
Kars
10/ 18
Kırşehir
11/ 18
Konya
12/ 18
Nevşehir
13/ 18
Rize
14/ 18
Yozgat
15/ 18
Bayburt
16/ 18
Kırıkkale
17/ 18
Ardahan
18/ 18
Karabük
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31 dakika önce