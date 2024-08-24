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Hayat

Ahlat'taki etkinlikler şanlı Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşatıyor

12:03 - 24/08/2024 Cumartesi
AA
<p>Türkiye'nin birçok ilinden gelen katılımcılar, Okçular Vakfınca kurulan alanlarda görevliler tarafından bilgilendiriliyor, ecdadın kazandığı savaşta kullandığı aletleri deneyimleme fırsatı buluyor.</p>
Türkiye'nin birçok ilinden gelen katılımcılar, Okçular Vakfınca kurulan alanlarda görevliler tarafından bilgilendiriliyor, ecdadın kazandığı savaşta kullandığı aletleri deneyimleme fırsatı buluyor.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Bitlis'in Ahlat ilçesine gelenler, düzenlenen etkinlikler ve sahnelenen gösterilerle şanlı zaferin coşkusunu yaşıyor.

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#Bitlis
#Malazgirt Zaferi
#Ahlat
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